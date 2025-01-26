Erzurumspor FK, Ankaragücü karşısında galip geldi

Haber Merkezi
1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Erzurumspor FK, 2-1'lik skorla kazandı.
ERZURUMSPOR FK, 2 GOLLE GÜLDÜ
Erzurumspor FK, 18. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle öne geçip ilk yarıyı önde kapattı.
Ankaragücü, 57. dakikada Dorin Rotariu ile eşitliği sağladı. Konuk ekip 71. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle kazandı.
ANKARAGÜCÜ, 30 PUANDA KALDI
Ligde üst üste ikinci maçını kazanan Erzurumspor FK, puanını 36'ya çıkardı. Ankaragücü ise son 3 maçtaki 2. yenilgisini alarak 30 puanda kaldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Kocaelispor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
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