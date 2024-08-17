Erzurumspor FK, Ankaragücü'nü mağlup etti

Haber Merkezi
1. Lig'in 2.haftasında Hakan Kutlu yönetimindeki Erzurumspor FK ile Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Erzurum ekibi oldu.
ERZURUMSPOR FK, TEK GOLLE YENDİ
Ev sahibi ekibin tek golünü 36 yaşındaki tecrübeli stoper Mustafa Yumlu, kornerden kafa golüyle kaydetti. Ankaragücü bu gole karşılık veremedi.
Bu maç sonucunda Erzurumspor puanını 3'e çıkarırken Ankaragücü 3 puanda kaldı.
İKİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ
1.Lig'in 3.haftasında Erzurumspor, 23 Ağustos Cuma günü Kocaelispor deplasmanına gidecek.
Ankaragücü ise 24 Ağustos Cumartesi tarihinde evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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