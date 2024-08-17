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Erzurumspor FK, Ankaragücü'nü mağlup etti

Erzurumspor FK, Ankaragücü'nü mağlup etti Erzurumspor FK, 1. Lig'in 2. haftasında evinde Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup ederek yeni sezonun ilk üç puanını aldı.