Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u yendi
Haber Merkezi

1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Erzurumspor FK oldu.

ERZURUMSPOR FK, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Erzurumspor FK'nın gollerini 81. dakikada Mustafa Yumlu, 86. dakikada Furkan Özhan kaydetti.

Konuk ekipte Remi Mulumba 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Bandırmaspor, 90+13. dakikada Paulinho'nun penaltı vuruşundan yararlanamadı.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, 33 puanla 4. sırada yer alırken galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bandırmaspor 34 puanla 3. sırada.

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Emre Çalışkan
Editor