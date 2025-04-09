Erzurumspor FK - Çorum FK maçında kazanan yok

Haber Merkezi

1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki müsabaka 1-1'lik skorla berabere bitti.

Erzurumspor FK'nın golünü dakika 62'de Cheikne Sylla kaydetti. Çorum FK'ya beraberliği getiren golü ise dakika 74'te Burak Süleyman attı.

TUNCAY ŞANLI YENİLMİYOR

Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı beşinci maçta da yenilgi yaşamadı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, puanını 55 yaptı. Çorum FK ise puanını 48'e yükseltti.

1. Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Çorum FK, Manisa FK'yı konuk edecek.