Erzurumspor FK, Esenler Erokspor karşısında kazandı

Haber Merkezi
1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-1'lik skorla kazandı.
ERZURUMSPOR FK, DEPLASMANDA KAZANDI
Konuk ekip Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 3'te Tonio Teklic ve 7. dakikada Cheikne Sylla attı.
Ev sahibinin tek golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Junior Fernandes kaydetti.
ESENLER EROKSPOR, 34 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 43'e yükseltirken, Esenler Erokspor ise 34 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.
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