Erzurumspor FK evinde Amedspor'u devirdi

Haber Merkezi
1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, Amedspor ile karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Erzurumspor FK oldu.
Mavi-beyazlı takıma galibiyeti getiren goller 35 ve 53. dakikalarda sırasıyla Streli Mamba ve Mustafa Yumlu'dan geldi.
ERZURUMSPOR FK, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ
Bu galibiyetle birlikte Erzurumspor FK, puanını 22'ye çıkararak ligde liderliğini sürdürdü. Amedspor ise 13 puanda kaldı.
Erzurumspor FK, bir sonraki maçında ligde Manisa deplasmanına gidecek. Amedspor ise evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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