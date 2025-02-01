Erzurumspor FK ile Kocaelispor yenişemedi

Haber Merkezi
1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile lider Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kocaelispor'un golünü 16. dakikada Aaron Appindangoye, Erzurumspor FK'nin golünü ise 60. dakikada Mustafa Akbaş kaydetti.
SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDILAR
Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor, 45 puana ulaştı. Puanını 37'e yükselten Erzurumspor FK ise 3. sırada konumlandı.
Ligin 23. haftasında Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.
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