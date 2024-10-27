Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü farklı geçti

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1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi takım Erzurumspor FK, oldu.

GALİBİYET 4 GOLLE GELDİ

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; 7'de Guram Giorbelidze, 43'te Yakup Kırtay ve 64 ve 81'de penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.

ERZURUMSPOR FK, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Erzurumspor bu sonucun ardından 19 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi. Keçiörengücü 14 puanda kaldı.

1.Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Amed SK'yi konuk edecek. Keçiörengücü, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.