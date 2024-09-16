Erzurumspor FK, teknik direktörü Hakan Kutlu'ya plaket verdi 2023 Şubat ayından bu yana Erzurumspor FK Teknik Direktörlüğü yapan Hakan Kutlu’ya, Gençlerbirliği maçı öncesi bir plaket verildi.

Haber Merkezi

1. Lig’in 5. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Gençlerbirliği’ne 1-0’lık skora ile mağlup oldu.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde ise 2023 Şubat ayından bu yana Erzurumspor FK Teknik Direktörlüğü yapan Hakan Kutlu’ya plaket takdim edildi.

"UZUN YILLAR BİRLİKTE OLMAYI DİLİYORUZ"

Erzurumspor FK tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal, Erzurumspor Futbol Kulübümüzün başında en uzun süre görev alan ve birlikteliğimizin devam ettiği Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu’ya günün anısına bir plaket takdim etti. Sevgili hocamızı kutluyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında uzun yıllar birlikte olmayı diliyoruz.