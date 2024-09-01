Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u üç golle geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Yeni Malatya karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Erzurumspor FK oldu.
ERZURUMSPOR FK, EVİNDE GALİP GELDİ
Erzurum ekibine galibiyeti getiren golleri; 31. dakikada Odise Roshi, 76. dakikada Eren Tozlu ve 87. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.
ERZURUM EKİBİ PUANINI 6 YAPTI
Bu galibiyetin ardından Erzurumspor puanını 6'ya yükseltti. Yeni Malatyaspor -3 puanla haftayı kapattı.
Milli aranın ardından Erzurumspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Yeni Malatyaspor, Çorum FK'yı ağırlayacak.
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