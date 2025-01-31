AA & Ensonhaber

Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, ara transferde bir oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini, bir oyuncuyla da görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Erzurumspor FK'nın 1. Lig'de 36 puanla 3. sırada bulunduğunu ve ligin en az gol yiyen takımı olduğunu söyledi.

Erzurumspor FK'nın kendi sahasında oynadığı maçlarda ligin en iyi takımı olduğunu belirten Dal, çarşamba günü Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Dal, Fenerbahçe maçının ardından takımın Malatya'ya gideceğini anlatarak, şu şekilde konuştu:

Kulübümüzün ayakları yere sağlam basıyor, inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzde çok zorlu bir periyot var. Şubat'ta 6 maç oynayacağız. Yarın ligin lideri Kocaelispor'la karşılaşacağız, yaptığı transferlerle ve bu ligin üzerinde bütçeyle oluşturulmuş bir takım. Saygı duyduğumuz bir camia ve geçmişte Süper Lig'de mücadele etmiş bir şehir takımı. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız. İnşallah bu maçı da kazanarak yolumuza devam edeceğiz.

Türkiye'deki liglerde yaklaşık 10 takımı takip ettiklerini bildiren Dal, kadrodaki yaklaşık 20 oyuncuyu bu takımlara kiraladıklarını söyledi.

"SON 3 YILDA HEP GEÇMİŞE TAKILI KALDIK"

Dal, transferle ilgili olarak şunları dile getirdi:

Bir oyucu transfer ettik, biriyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz ve önceliğimiz, buraya oyuncu katmaktan ziyade takımın ihtiyacı olan bölgeye hocamızın istekleri doğrultusunda, takımın çarkının dişlilerine uygun bir oyuncuyu takviye etmek. Takımımızda maaşta 2-3 aylık geriden gelme var ama peşinatlarımızı tamamen ödedik. Sadece bir prim borcumuz var, bugün inşallah halletmiş olacağız. Yarına daha rahat ve güvenli çıkmış bir Erzurumspor olması için mesai yapıyoruz. Önümüzdeki seneye planlama yaparken geçmişten gelen sıkıntıları yaşamayacak, tertemiz, pırıl pırıl, borcunu sıfırlamış ve takıma takviye yaparken sonraki yılı planlayan bir Erzurumspor olsun diye çalışıyoruz, çünkü son 3 yılda hep geçmişe takılı kaldık.

"TRANSFER YASAĞI OLAN BİR KULÜPTÜK"

Takımın sezon başındaki durumundan bahseden Dal, şu ifadeleri kullandı:

Sezon başında planlamayı yaparken transfer yasağı olan bir kulüptük. 16 oyuncu ile yollarımızı ayırdık, 15 oyuncuyu kadromuza dahil ettik ama bunların 6'sı genç ve geleceğe dönük, kadro derinliği anlamında yaptığımız transferlerdi. Banko takımımızda bir çekirdek kadromuz vardı ona ilave bazı oyuncuları transfer ettik. Kolay bir transfer dönemi geçirmedik, çünkü bir yandan transfer yasağı ile uğraşırken getirdiğiniz oyunculara da para ödemeniz lazım.

Dal, teknik direktör Hakan Kutlu ile yaklaşık 3 yıldır çalıştıklarını ve transfer tahtasının kapalı olmasına rağmen takımın başında devam etmesinin vefakarlık örneği olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Başkan Dal, toplantının sonunda gazetecilerle üzerinde "Efsaneler ölmez, efsane Erzurumspor 57 yaşında" yazılı pastayı kesip fotoğraf çekildi.