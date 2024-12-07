Erzurumspor FK'ya Adanaspor karşısında tek gol yetti
Haber Merkezi

1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Erzurumspor FK 1-0'lık skorla kazandı.

ERZURUMSPOR FK, EVİNDE KAZANDI

Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golü, 53. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 9. galibiyetini alan Erzurumspor, 28 puana yükseldi.

ADANASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 14 MAÇA ÇIKTI

Tek galibiyetini sezonun ilk maçında Esenler Erokspor karşısında alan ve hasreti 14 maça çıkan Adanaspor ise 8 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Erzurumspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor