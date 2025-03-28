Erzurumspor FK'ya Manisa FK karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi
1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Erzurumspor FK oldu.
ERZURUMSPOR FK, TEK GOLLE KAZANDI
Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golü 84. dakikada Mustafa Yumlu attı.
MANİSA FK, 10 KİŞİ KALDI
Manisa FK, Mamadou Cissokho'nun 42. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, 54 puana yükseldi. Manisa FK, 37 puanda kaldı.
Erzurumspor FK, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış