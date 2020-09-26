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    Erzurumspor, Kayserispor'u 3 golle geçti

    BB Erzurumspor, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek ligdeki son 3 deplasmanından 3 puan çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 15:59
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    Erzurumspor, Kayserispor'u 3 golle geçti

    Süper Lig'in 3. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi.

    Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Erzurumspor, 3-1'lik skorla kazandı.

    Erzurumspor, Kayserispor u 3 golle geçti #1

    3 GOLLÜ GALİBİYET

    BB Erzurumspor, 42. dakikada Rashad ile öne geçti. Novikovas, 45+3. dakikada ilk yarının skorunu belirledi ve 'Dadaşlar' devreye 2-0 önde girdi.

    Kayserispor, 82. dakikada Pedro Henrique'nin penaltı golüyle puan için umutlansa da BB Erzurumspor, 90+4'te Sissoko ile 3 puana uzandı.

    Erzurumspor, Süper Lig'de çıktığı son 3 deplasman maçından 3 galibiyetle ayrıldı.

    Bu sonuçla BB Erzurumspor, puanını 6'ya yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

    BB Erzurumspor, gelecek hafta sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Ankaragücü'ne konuk olacak.

    Erzurumspor, Kayserispor u 3 golle geçti #2

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