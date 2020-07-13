Erzurumspor kazanırsa Süper Lig'e çıkacak

Hatayspor'un ligi şampiyon olarak tamamlamasının ardından gözler diğer takımlara çevrildi. İkinci sıradaki Erzurumspor, son haftada Ümraniyespor'u mağlup ederse, Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak.

Adanaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig biletini kaptı.

Hatay ekibinin ligi şampiyon olarak tamamlamasının ardından gözler diğer takımlar çevrilmiş durumda.

İHTİMALLER

59 puanla 2. sırada yer alan Erzurumspor, en avantajlı takım konumunda. Dadaş, eğer son haftada Ümraniyespor'u mağlup ederse, 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yeniden yükselmiş olacak.

A.DEMİRSPOR, ERZURUM'UN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek. Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Erzurumspor'un puan kaybetmesi ve Adana ekibinin galip gelmesi gerekiyor.

Sezon sonunda iki takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Adana Demirspor veya üç ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Bursaspor arasındaki puan eşitliklerinde Adana Demirspor rakiplerini geride bırakacak.

AKHİSAR VE BURSASPOR'UN ŞANSLARI

Akhisarspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yenilmesi, Adana Demirspor'un puan kaybetmesi ve Akhisarspor'un kazanması gerekiyor. Sezon sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un aynı puana gelmeleri halinde üst sırada yer alacak ekibi genel averaj belirleyecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 13, Akhisarspor'un 9 averajı bulunuyor.

Bursaspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'un yenilmesi, Akhisarspor'un en fazla 1 puan almasının yanı sıra genel averajda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geçmesi gerekiyor. Bursaspor son haftaya 10, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 averajla giriyor.

ALTAY MI KARAGÜMRÜK MÜ?

TFF 1. Lig'de son hafta maçlarının ardından play-off eşleşmeleri de belli olacak. Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay'ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük'ün yenilip Altay'ın Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor

34. haftanın programı:

Eskişehirspor-Boluspor

F.Karagümrük-Adanaspor

Akhisarspor-Keçiörengücü

Adana Demirspor-İstanbulspor

Giresunspor-Altay

Erzurumspor-Ümraniyespor

Hatayspor-Bursaspor

Osmanlıspor-Balıkesirspor

Menemenspor-Altınordu

PUAN DURUMU



