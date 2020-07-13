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    Erzurumspor kazanırsa Süper Lig'e çıkacak

    Hatayspor'un ligi şampiyon olarak tamamlamasının ardından gözler diğer takımlara çevrildi. İkinci sıradaki Erzurumspor, son haftada Ümraniyespor'u mağlup ederse, Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 12:47
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    Erzurumspor kazanırsa Süper Lig'e çıkacak

    Adanaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig biletini kaptı.

    Hatay ekibinin ligi şampiyon olarak tamamlamasının ardından gözler diğer takımlar çevrilmiş durumda.

    İHTİMALLER

    59 puanla 2. sırada yer alan Erzurumspor, en avantajlı takım konumunda. Dadaş, eğer son haftada Ümraniyespor'u mağlup ederse, 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yeniden yükselmiş olacak.

    Erzurumspor kazanırsa Süper Lig'e çıkacak #1

    A.DEMİRSPOR, ERZURUM'UN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

    Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek. Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Erzurumspor'un puan kaybetmesi ve Adana ekibinin galip gelmesi gerekiyor.

    Sezon sonunda iki takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Adana Demirspor veya üç ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Bursaspor arasındaki puan eşitliklerinde Adana Demirspor rakiplerini geride bırakacak.

    Erzurumspor kazanırsa Süper Lig'e çıkacak #2

    AKHİSAR VE BURSASPOR'UN ŞANSLARI

    Akhisarspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yenilmesi, Adana Demirspor'un puan kaybetmesi ve Akhisarspor'un kazanması gerekiyor. Sezon sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un aynı puana gelmeleri halinde üst sırada yer alacak ekibi genel averaj belirleyecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 13, Akhisarspor'un 9 averajı bulunuyor.

    Bursaspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'un yenilmesi, Akhisarspor'un en fazla 1 puan almasının yanı sıra genel averajda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geçmesi gerekiyor. Bursaspor son haftaya 10, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 averajla giriyor.

    Erzurumspor kazanırsa Süper Lig'e çıkacak #3

    ALTAY MI KARAGÜMRÜK MÜ?

    TFF 1. Lig'de son hafta maçlarının ardından play-off eşleşmeleri de belli olacak. Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay'ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük'ün yenilip Altay'ın Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor

    34. haftanın programı:

    Eskişehirspor-Boluspor
    F.Karagümrük-Adanaspor
    Akhisarspor-Keçiörengücü
    Adana Demirspor-İstanbulspor
    Giresunspor-Altay
    Erzurumspor-Ümraniyespor
    Hatayspor-Bursaspor
    Osmanlıspor-Balıkesirspor
    Menemenspor-Altınordu

    PUAN DURUMU

    Erzurumspor kazanırsa Süper Lig'e çıkacak #4

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