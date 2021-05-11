Euro
10.0701
-0.17%
Dolar
8.2988
0.23%
Altın
489.49
0.07%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
474.200
0.68%
EXEN Coin
35.60
4.00%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü

    Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü

    Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ve Ankaragücü'nün küme düşmesi kesinleşti.
    • AA
    • 11.05.2021 - 22:32
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 23:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 41. haftada Denizlispor'un ardından lige veda eden iki takım daha belli oldu.

    ERZURUM SON MAÇINDA DÜŞTÜ

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 20:30'da başlayan maçta Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

    BB Erzurumspor, 30. ve 41. dakikalarda Efecan Karaca'nın golleriyle 2-0 öne geçen Aytemiz Alanyaspor'a 45. ve 73. dakikada Rashani ve 84. dakikada Cenk Ahmet'in golleriyle yanıt verdi.

    2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan ve puanını 40'a yükselten BB Erzurumspor, son haftayı "bay" geçecek olması sebebiyle küme düştü.

    3-1'LİK MAĞLUBİYETLE VEDA ETTİLER

    20:30'da başlayan bir diğer maçta başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu ve 38 puanda kalarak Süper Lig'e veda etti.

    Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü #1

    Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir