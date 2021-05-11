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Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ve Ankaragücü'nün küme düşmesi kesinleşti.
- AA
- 11.05.2021 - 22:32
- Güncelleme : 11.05.2021 - 23:21
Süper Lig'de 41. haftada Denizlispor'un ardından lige veda eden iki takım daha belli oldu.
ERZURUM SON MAÇINDA DÜŞTÜ
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 20:30'da başlayan maçta Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
BB Erzurumspor, 30. ve 41. dakikalarda Efecan Karaca'nın golleriyle 2-0 öne geçen Aytemiz Alanyaspor'a 45. ve 73. dakikada Rashani ve 84. dakikada Cenk Ahmet'in golleriyle yanıt verdi.
2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan ve puanını 40'a yükselten BB Erzurumspor, son haftayı "bay" geçecek olması sebebiyle küme düştü.
3-1'LİK MAĞLUBİYETLE VEDA ETTİLER
20:30'da başlayan bir diğer maçta başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu ve 38 puanda kalarak Süper Lig'e veda etti.