Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ve Ankaragücü'nün küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'de 41. haftada Denizlispor'un ardından lige veda eden iki takım daha belli oldu.

ERZURUM SON MAÇINDA DÜŞTÜ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 20:30'da başlayan maçta Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

BB Erzurumspor, 30. ve 41. dakikalarda Efecan Karaca'nın golleriyle 2-0 öne geçen Aytemiz Alanyaspor'a 45. ve 73. dakikada Rashani ve 84. dakikada Cenk Ahmet'in golleriyle yanıt verdi.

2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan ve puanını 40'a yükselten BB Erzurumspor, son haftayı "bay" geçecek olması sebebiyle küme düştü.

3-1'LİK MAĞLUBİYETLE VEDA ETTİLER

20:30'da başlayan bir diğer maçta başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu ve 38 puanda kalarak Süper Lig'e veda etti.