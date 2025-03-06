Erzurumspor-Pendikspor maçında Mustafa Yumlu'dan şaşkına çeviren hareket

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1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Erzurumspor 2-0 öndeyken öyle bir an yaşandı ki akıllara 2010 Dünya Kupası'nda Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in yaptığı kurtarış akıllara geldi.

MUSTAFA YUMLU AKILLARA LUİS SUAREZ'İ GETİRDİ

Erzurumspor, maçın ilk yarısında Eren Tozlu ve Cheikne Sylla ile 2-0 öne geçmesine rağmen 15. dakikada dikkat çeken anlar yaşandı.

Erzurumspor forması giyen Mustafa Yumlu, kaleye giden topu kaleci gibi çıkararak kırmızı kart gördü.

Yumlu'nun gördüğü kırmızı kartın ardından 2-0 önde olan Erzurumspor karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

GOLE GİDEN TOPU ELLE ÇIKARDI: KIRMIZI KART GÖRDÜ

Pendikspor'un galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Hasan Kılıç, 47. 69. dakikalarda Bekir Karadeniz ve 90+12. dakikada Yonathan Alexander del Valle'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde 3 maç aradan sonra galip gelerek puanını 40'a çıkarttı.

Erzurumspor FK ise 3 maç aradan sonra ilk yenilgisini aldı ve 45 puanda bulunuyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)