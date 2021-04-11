BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesinde Erzurumspor taraftarı kale önünde galibiyet duası edip büyü yaptı.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk mücadelesini ve aynı zamanda düşme potasını çok yakından ilgilendiren mücadele saat 19:00'da oynanacak.

Mücadeleyi, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

ERZURUMSPOR TARAFTARI KALEYE BÜYÜ YAPTI

Erzurumspor'un Beşiktaşı ağırlayacağı mücadele öncesi garip bir olay yaşandı.

Bir Erzurumspor taraftarı, Kazım Karabekir Stadyumu’na giderek Beşiktaş maçı öncesi kale direği önünde galibiyet duası etti ve büyü yaptı.

Erzurumspor taraftarı, Beşiktaş maçı öncesi kaleye büyü yaptı İZLE

