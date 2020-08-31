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    Erzurumspor-Trabzonspor hazırlık maçı iptal edildi

    Erzurumspor ile Trabzonspor arasında 5 Eylül'de yapılması planlanan hazırlık maçı, iki kulübün ortak kararıyla iptal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 16:06
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    Erzurumspor-Trabzonspor hazırlık maçı iptal edildi

    BB Erzurumspor, Trabzonspor ile oynayacakları hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.

    ORTAK KARAR

    Yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 05 Eylül Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği hazırlık maçı, her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir." denildi.

    Bu kararın ardından Trabzonspor 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00’de Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu’nda hazırlık maçı yapacak.

    Erzurumspor-Trabzonspor hazırlık maçı iptal edildi #1

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