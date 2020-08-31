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Erzurumspor-Trabzonspor hazırlık maçı iptal edildi

Erzurumspor-Trabzonspor hazırlık maçı iptal edildi

Erzurumspor ile Trabzonspor arasında 5 Eylül'de yapılması planlanan hazırlık maçı, iki kulübün ortak kararıyla iptal edildi.