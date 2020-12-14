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- Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş istifa etti
Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş istifa etti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti. Başkan vekili olarak ikinci başkan Ömer Düzgün göreve devam edecek.
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 16:09
- Güncelleme : 14.12.2020 - 16:18
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 7 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 19. sıraya kadar düşen Erzurumspor'da önemli bir gelişme yaşandı.
Erzurum ekibinde 39 yaşındaki başkan Hüseyin Üneş istifa etti.
BAŞKAN VEKİLİ ÖMER DÜZGÜN
Yaşanan bu gelişme ardından başkan vekili olarak ikinci başkan Ömer Düzgün'ün göreve devam edeceği öğrenildi.