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    Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş istifa etti

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti. Başkan vekili olarak ikinci başkan Ömer Düzgün göreve devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 16:09
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 16:18
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    Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş istifa etti

    Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 7 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 19. sıraya kadar düşen Erzurumspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

    Erzurum ekibinde 39 yaşındaki başkan Hüseyin Üneş istifa etti.

    BAŞKAN VEKİLİ ÖMER DÜZGÜN

    Yaşanan bu gelişme ardından başkan vekili olarak ikinci başkan Ömer Düzgün'ün göreve devam edeceği öğrenildi.

    Erzurumspor da Başkan Hüseyin Üneş istifa etti #1

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