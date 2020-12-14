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Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş istifa etti

Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş istifa etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti. Başkan vekili olarak ikinci başkan Ömer Düzgün göreve devam edecek.