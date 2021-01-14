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    Erzurumspor'da Gabriel Obertan 6-8 hafta yok

    Erzurumspor'a, Fenerbahçe maçında sakatlanan Gabriel Obertan'dan kötü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 11:28
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    Erzurumspor'da Gabriel Obertan 6-8 hafta yok

    Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Erzurumspor'da, bu karşılaşmada sakatlanan Gabriel Obertan'ın tendon yırtığı sebebiyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    BOUMAL DA 10 GÜN YOK

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre; üst-arka adalesinde birinci derece zorlanma olan Petrus Boumal'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

    Kalça kasında yırtığı olan Ömer Şişmanoğlu ise Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

    Erzurumspor da Gabriel Obertan 6-8 hafta yok #1

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