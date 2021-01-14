Erzurumspor'da Gabriel Obertan 6-8 hafta yok

Erzurumspor'a, Fenerbahçe maçında sakatlanan Gabriel Obertan'dan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Erzurumspor'da, bu karşılaşmada sakatlanan Gabriel Obertan'ın tendon yırtığı sebebiyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

BOUMAL DA 10 GÜN YOK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; üst-arka adalesinde birinci derece zorlanma olan Petrus Boumal'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Kalça kasında yırtığı olan Ömer Şişmanoğlu ise Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.