Dolar
7.6178
-1.079%
Euro
8.8813
-1.0561%
Altın
1863.54
0.0048%
Borsa
1116.19
1.2279%
G. Altın
456.28
-1.16%
Bitcoin
79567.63
0.8589%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Erzurumspor'da tüm koronavirüs testleri negatif

    B.B Erzurumspor'da Kayserispor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 16:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurumspor'da tüm koronavirüs testleri negatif

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

    TESTLERİN TÜMÜ NEGATİF ÇIKTI

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül Cumartesi günü mavi-beyazlı takımın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacağı maç öncesi, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

    Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının testleri negatif çıktı.

    Erzurumspor da tüm koronavirüs testleri negatif #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir