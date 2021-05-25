Erzurumspor'dan TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru

Süper Lig'de küme düşen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için harekete geçti.

TFF'YE BAŞVURU

Erzurumspor, konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp olarak TFF 1. Lig'in 2019-2020 sezonu başında bütçe çalışmalarındaki borçlanma ve harcama kalemlerinin 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de yer alacak şekilde yapıldığı, planlama ve transferlerin de Süper Lig gelirleri de baz alınarak bu doğrultuda gerçekleştirildiği aktarıldı.

"KULÜP GELİRLERİ CİDDİ ORANDA AZALDI"

Süper Lig'e yükseldikleri sezonda TFF tarafından ligden düşmenin kaldırılması ve 21 takımlı bir lig ihdas edilmesi kararı sonrası kulüp gelirlerinin ciddi oranda azalması nedeniyle zor bir sezon geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir puanla ligden düşmemizin birçok sebebi olduğu gibi bu kararın da ekonomik olarak kulübümüze olumsuz etkisi olmuştur. Her yıl ülkemiz ve birçok ülke liginde 3 takımın düşürüldüğü futbol liglerinde bu sezon 4 takımın düşmesi kararı yine kulübümüzün olumsuz etkilendiği bir diğer husustur. Bu sezon da yine bu sebeplerden ötürü küme düşmenin kaldırılması için Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden, bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonuna başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz. Takdir TFF yönetim kurulu üyelerimizindir."