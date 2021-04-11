Erzurumsporlunun yaptığı büyü tutmadı

Erzurumsporlunun yaptığı büyü tutmadı

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor'u 4 golle mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 4-2'lik skorla kazandı.

ERZURUMSPOR TARAFTARI KALEYE BÜYÜ YAPMIŞTI

Erzurumspor'un Beşiktaşı ağırlayacağı mücadele öncesi garip bir olay yaşanmıştı.

Bir Erzurumspor taraftarı, Kazım Karabekir Stadyumu’na giderek Beşiktaş maçı öncesi kale direği önünde galibiyet duası etti ve büyü yapmıştı.

Erzurumspor taraftarı, Beşiktaş maçı öncesi kaleye büyü yaptı İZLE