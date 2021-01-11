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    Erzurumspor'un stat zemini tartışma konusu oldu

    Erzurumspor'un stat zemini tartışma konusu oldu

    Erzurumspor-Fenerbahçe maçının oynandığı Kazım Karabekir Stadı'nın bozuk zemini, sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 16:13
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

    Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maç öncesi ekranlara gelen görüntü, tartışma konusu oldu.

    Erzurumspor un stat zemini tartışma konusu oldu #1

    TOPRAK SAHAYI ANDIRDI

    Fenerbahçe ceza sahası (ilk yarıdaki) ve çevresindeki çimlerin toprak sahayı andırması, sosyal medyada çok konuşuldu.

    Stadın diğer bölgelerindeki çimlerin ise o bölgeye oranla daha iyi durumda olduğu görüldü.

    Erzurumspor un stat zemini tartışma konusu oldu #2

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