Erzurumspor'un stat zemini tartışma konusu oldu

Erzurumspor-Fenerbahçe maçının oynandığı Kazım Karabekir Stadı'nın bozuk zemini, sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maç öncesi ekranlara gelen görüntü, tartışma konusu oldu.

TOPRAK SAHAYI ANDIRDI

Fenerbahçe ceza sahası (ilk yarıdaki) ve çevresindeki çimlerin toprak sahayı andırması, sosyal medyada çok konuşuldu.

Stadın diğer bölgelerindeki çimlerin ise o bölgeye oranla daha iyi durumda olduğu görüldü.