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    Erzurum'u yenen Fenerbahçe lider Beşiktaş'ı yakaladı

    Erzurum'u yenen Fenerbahçe lider Beşiktaş'ı yakaladı

    Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe; Mert Hakan, Pelkas ve Sinan Gümüş'ün golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı lider Beşiktaş'la aynı puanda kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 18:04
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    Süper Lig'de 18. hafta maçında Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oldukça kötü bir zeminde oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

    Erzurum u yenen Fenerbahçe lider Beşiktaş ı yakaladı #1

    SERİ 4 MAÇA ÇIKTI

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada Mert Hakan Yandaş, 48. dakikada Dimitrios Pelkas ve 51. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.

    Ligde arka arkaya 4. maçını kazanan Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti. Erzurumspor 13 puanda kaldı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Erzurumspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Ankaragücü'nü ağırlayacak.

    Erzurum u yenen Fenerbahçe lider Beşiktaş ı yakaladı #2

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