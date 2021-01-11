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Erzurum'u yenen Fenerbahçe lider Beşiktaş'ı yakaladı

Erzurum'u yenen Fenerbahçe lider Beşiktaş'ı yakaladı

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe; Mert Hakan, Pelkas ve Sinan Gümüş'ün golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı lider Beşiktaş'la aynı puanda kapattı.