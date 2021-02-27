Erzurum'u yenen Galatasaray 8'de 8 yaptı

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı BB Erzurumspor'u Mostafa Mohamed'in 2 golüyle mağlup ederken liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 45. dakikalarda Mostafa Mohamed attı. Emre Kılınç'ın 65. dakikada attığı gol ise öncesinde Henry Onyekuru'nun elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray, BB Erzurumspor'a karşı oynadığı 4 maçı da kaybetmedi ve bu sonuçla birlikte rakibine karşı 3. galibiyetini elde etti.





GALATASARAY 8'DE 8 YAPTI

Ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Galatasaray, puanını 57'ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. BB Erzurumspor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 25 puanda kaldı.



