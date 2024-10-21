Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü maçında kazanan çıkmadı

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1. Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakada 4 gol çıkarken kazanan olmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

4 GOL VAR, KAZANAN YOK

Esenler Erokspor'un gollerini 25. dakikada Mame Faye ve 37. dakikada Ali Dere (K.K.) kaydetti.

Keçiörengücü'nün golleri ise 10. dakikada Mame Diouf, 90+7. dakikada Oğuzhan Ayaydın'dan geldi.

İKİ TAKIM SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDI

Esenler Erokspor, ligde 3 maç sonra puan kaybetti. Keçiörengücü ise üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.

Bu sonuçla Esenler puanını 13'e çıkardı. Keçiörengücü ise 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Esenler, Manisa FK ile karşılaşacak. Keçiören ise Erzurumspor ile karşılaşacak.