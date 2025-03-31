Esenler Erokspor - Ankaragücü maçında inanılmaz anlar!

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1. Lig'in 31. haftasında Osman Özköylü yönetimindeki Esenler Erokspor ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

ESENLER EROKSPOR, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 69. dakikalarda Junior Fernandes ile 35. dakikada Kayode attı. Ankaragücü'nün tek golünü 28. dakikada Anıl Yaşar kendi kalesine attı.

Ankaragücü'nde Mert Çetin, 74. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

ANKARAGÜCÜ, 38 PUANDA KALDI

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Esenler Erokspor, 44 puana yükseldi. Ankaragücü, 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Ankaragücü, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN AN

Maçın 72. dakikasında ise inanılmaz bir an yaşandı.

Esenler Erokspor'dan Kayode, savunmanın kısa kalan pasında araya girdi ve topu ağlara gönderdi.

Hakem Furkan Aksuoğlu, Kayode'ye faul yapıldığını işaret ederek golden önce düdük düdük çaldığını işaret etti ve golü iptal etti.

Ankaragücü'nde Mert Çetin, son adam kuralı nedeniyle kırmızı kart gördü.

VAR incelemesinin ardından oyun serbest vuruş ile başladı.

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)