Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük'ü iki golle geçti

Haber Merkezi

1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi 2-1'lik skorla kazandı.

ESENLER EROKSPOR, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada ve 45+5'te penaltıdan Junior Fernandes kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 37. dakikada Atakan Çankaya'dan geldi.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Öte yandan Esenler Erokspor'da Mücahit Albayrak, 69. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

KARAGÜMRÜK'ÜN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikye 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fatih Karagümrük, 59 puanda kaldı 63 puanlı lider Kocaelispor ile puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı.

Yenilmezlik serisi ise 8 maça yükselen Esenler Erokspor ise 48 puana yükseldi ve 9. sıraya yerleşti.

SIRADAKİ MAÇLAR

1. Lig'de bir sonraki hafta Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Esenler Erokspor ise deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.