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Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ne mağlup oldu

Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ne mağlup oldu 1.Lig'e yeni yükselen Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ne de 2-1 yenildi ve 3 maç sonunda puanla tanışamadı.