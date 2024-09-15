Esenler Erokspor, Iğdır FK deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Iğdır FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Esenler Erokspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Iğdır, 24. dakikada Adrien Regattin ile öne geçti. Esenler'in ilk golü 53. dakikada Oscar Pinchi'den geldi.
İstanbul temsilcisi, 88. dakikada Hamza Catakovic'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.
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ESENLER, İLK KEZ KAZANDI
Esenler Erokspor, bu sonucun ardından ligde ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Iğdır FK, 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Iğdır, gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanına gidecek.
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