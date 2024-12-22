Esenler Erokspor ile Bandırmaspor yenişemedi

Haber Merkezi

1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Bandırmaspor'un golünü 13. dakikada Paulinho kaydetti. Esenler Erokspor'un golü ise 67. dakikada Tugay Kacar'dan geldi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, 33 puana yükselerek 2. sırada yer aldı.

5 haftalık galibiyet hasretine geçen hafta son veren Esenler Erokspor ise 22 puana ulaştı ve 14. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, Manisa FK'yı konuk edecek. Esenler Erokspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.