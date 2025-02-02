Esenler Erokspor ile Boluspor berabere kaldı

Haber Merkezi
1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
KAZANAN ÇIKMADI
Esenler Erokspor'un golünü 19. dakikada Ufuk Akyol, Boluspor'un golünü ise 75. dakikada İshak Karaoğul kaydetti.
TAKIMLAR SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDI
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, 30 puanla 14. sırada yer aldı. 32 puana ulaşan Boluspor ise 10. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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