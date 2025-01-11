Esenler Erokspor ile Sakaryaspor yenişemedi

Haber Merkezi
1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
KAZANAN ÇIKMADI
Erokspor'un tek golünü 16. dakikada Ryan Jack kaydetti. Sakaryaspor'a beraberliği getiren golü ise 82. dakikada Saint Louis attı.
İKİ TAKIMIN PUANI DA 23
Esenler Erokspor, bu beraberliğin ardından puanını 23'e yükseltti. Sakaryaspor'un da puanı 23'e çıktı.
1. Lig'in bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Adanaspor'u konuk edecek. Sakaryaspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek.
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