Esenler Erokspor, Kocaelispor karşısında iki golle güldü

Haber Merkezi
1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Erokspor, 2-0'lık skorla kazandı.
EROKSPOR, DEPLASMANDA KAZANDI
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 51. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.
KOCAELİSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ
5 haftalık yenilmezlik serisi biten lig ikincisi Kocaelispor, 32 puanda kaldı. Erokspor ise 5 maç sonra kazandı ve puanını 21'e çıkararak küme düşme hattından kurtuldu.
Kocaelispor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Erokspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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