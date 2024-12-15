Esenler Erokspor, Kocaelispor karşısında iki golle güldü
Haber Merkezi

1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Erokspor, 2-0'lık skorla kazandı.

EROKSPOR, DEPLASMANDA KAZANDI

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 51. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.

KOCAELİSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

5 haftalık yenilmezlik serisi biten lig ikincisi Kocaelispor, 32 puanda kaldı. Erokspor ise 5 maç sonra kazandı ve puanını 21'e çıkararak küme düşme hattından kurtuldu.

Kocaelispor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Erokspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor