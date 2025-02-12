Esenler Erokspor sahasında Iğdır FK'yi mağlup etti

Haber Merkezi

1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, Iğdır FK'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

12. dakikada Bruno ile öne geçen Iğdır, 30. dakikada Muammer Sarıkaya ve 45+1. dakikada Ethemi'nin kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.

GALİBİYET İKİNCİ YARIDA GELDİ

Esenler'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Fernandes, 68. dakikada İdris Furat ile 88. dakikada Berkay Aydoğmuş attı.

Bu sonuçla puanını 34 yapan Esenler Erokspor, ligdeki bir sonraki maçında Erzurumspor'u konuk edecek.

29 puanda kalan Iğdır FK ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.