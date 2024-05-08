Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösteren Esenler Erokspor, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.
Törende Esenler Erokspor'a şampiyonluk kupasını TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can takdim etti.
Esenler Erokspor'a başarılar dilendi
Volkan Can, Esenler Erokspor Başkanı Zafer Topaloğlu'nu, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, gelecek sezon mücadele edecekleri 1'inci Lig'de başarılar diledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış