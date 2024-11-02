Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçında puanlar paylaşıldı

Haber Merkezi

1. Lig 11. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

İstanbul ekibinin golü 12. dakikada Oscar Pinchi'den geldi. Şanlıurfaspor'un beraberlik golünü ise 18. dakikada Olarenwaju Kayode attı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, puanını 17'ye yükseltti. Şanlıurfaspor ise 15'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Urfaspor, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Esenler Erokspor ise Ankaragücü ile karşılaşacak.