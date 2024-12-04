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ESH Spor Fenerbahçe taraftarına sordu: Sol kanatta Oğuz Aydın mı Maximin mi oynasın?

ESH Spor Fenerbahçe taraftarına sordu: Sol kanatta Oğuz Aydın mı Maximin mi oynasın? ESH Spor sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Muhabirimiz Ercan Ertan, Fenerbahçe taraftarına "Sol kanatta Oğuz Aydın mı yoksa Allan Saint-Maximin mi oynasın" sorusunu yöneltti.