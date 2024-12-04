Fenerbahçe, Süper Lig’in 14’üncü haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 3’üncü dakikada Oğuz Aydın, 78’inci dakikada Becao ve 89’uncu dakikada Dzeko kaydetti.
Konuk Gaziantep FK’nın maçtaki tek golü ise 41’inci dakikada Okereke’den geldi.
PUAN FARKI 3'E İNDİ
Bu galibiyetin ardından ise puanını 32'ye çıkaran sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi.
OĞUZ AYDIN MI, MAXIMIN Mİ?
Fenerbahçe'nin sol kanat bölgesinde kimin oynayacağı ise son dönemde sosyal medyada tartışma yarattı.
ESH Spor muhabiri Ercan Ertan, sokağa çıktı ve Fenerbahçeli futbolseverlere "Sol kanatta Oğuz Aydın mı yoksa Allan Saint-Maximin mi oynasın" sorusunu yöneltti.
Sarı-lacivertli taraftarlar ise bu soru karşısında adeta ikiye bölündü.
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