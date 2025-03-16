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Haber Merkezi

Süper Lig'de 28. haftanın kapanış mücadelesinde ikinci Fenerbahçe ile üçüncü Samsunspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın öncesinde ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, sokağa çıktı ve Fenerbahçeli futbolseverlere mikrofon uzattı.

"TADIC, GİTMELİ Mİ KALMALI MI?"

Palavar, sarı-lacivertli taraftarlara "Dusan Tadic, gitmeli mi kalmalı mı?" sorusunu yöneltti.

Fenerbahçe'ye gönül veren futbolseverler ise bu konu hakkında adeta ikiye bölündü. Bir kesim taraftar kalmasını isterken, bazıları ise gitmesi gerektiğini savundu.