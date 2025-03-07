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Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çeyrek finalde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TARAFTARI YABANCI HAKEM İSTİYOR

Bu eşleşmenin ardından ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, sokağa çıktı ve Fenerbahçeli futbolseverlere "Türkiye Kupası'ndaki derbide de yabancı hakem ister misiniz?" sorusunu yöneltti.

Bu soru karşısında ise sarı-lacivertli taraftarlar, Süper Lig'de olduğu gibi Türkiye Kupası'nda da yabancı hakem istediklerini söyledi.

LİG MAÇINI VINCIC YÖNETMİŞTİ

Süper Lig'in 25. haftasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalmıştı.