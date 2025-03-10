Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu.
Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü 31. dakikada Ciro Immobile kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 61. dakikada Arda Kızıldağ ve 87. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.
Ayrıca Gaziantep FK forması giyen Bruno Viana, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
MİKROFON UZATTIK
Maçın ardından ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, stadyum önünde taraftarlara mikrofon uzattı ve müsabakayı değerlendirmelerini istedi.
TARAFTARLARIN GÖRÜŞLERİ
Siyah-beyazlı futbolseverler, hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterirken, Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncu değişikliklerini de eleştirdi.
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