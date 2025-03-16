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Haber Merkezi

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karadeniz temsilcisinde Marius Mouandilmadji, 75. dakikada hakeme yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart görerek arkadaşlarını 10 kişi bıraktı.

PUAN FARKI 9

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile puan farkı bir maç eksiğiyle 9 oldu.

TARAFTARLARIN MAÇ SONU GÖRÜŞLERİ

Maçın ardından ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, stadyum önünde taraftarlara mikrofon uzattı ve müsabakayı değerlendirmelerini istedi.

Sarı-lacivertli futbolseverler, oyuncuları Mert Hakan'a tepki gösterirken, önce UEFA Avrupa Ligi'nin daha sonra ise Süper Lig'in gittiğini söyledi.