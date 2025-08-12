ESH Spor sordu: Süper Lig'de sezonun en iyi transferi sizce kim?

2025 yaz transfer dönemi, Türkiye'de 30 Haziran 2025 Pazartesi günü resmen başlamıştı.

Kulüplerin yerli ve yabancı oyuncu transferlerini gerçekleştirebildiği bu süreç, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

SÖZ TARAFTARDA

Transfer döneminde şu zamana kadar Süper Lig ekipleri kadrosuna birçok futbolcuyu katarken, gerçekleştirilen bazı hamleler dikkatleri çekmişti.

ESH Spor, sokağa çıktı ve bu konu hakkında futbolseverlere mikrofon uzattı.

OSIMHEN CEVABI VERİLDİ

"Süper Lig'de sezonun en iyi transferi sizce kim?" sorusuna ise taraftarlar, çoğunlukla Victor Osimhen yanıtını verdi.

Galatasaraylı yıldızın ardından ise Beşiktaşlı Orkun Kökçü ve Fenerbahçeli Jhon Duran'ın isimleri de söylendi.