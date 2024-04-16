Eski Antalyasporlu Joseph Boum hayatını kaybetti Ülkemizde Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor formaları da giyen eski futbolcu Joseph Boum, yaşamını yitirdi.

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Yaklaşık 6 yıl önce futbolu bırakan, ülkemizde Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor'da top koşturan Joseph Boum, 37 yaşında hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili Antalyaspor'dan şu paylaşım yapıldı:

Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Joseph Boum’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Kamerunlu futbolcu Joseph Boum'un beklenmedik ölümü, futbol dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Joseph Boum kimdir?

Boum, 26 Eylül 1989'da dünyaya gelmiş ve futbol kariyerinde önemli başarılar elde etmiş bir sporcu olarak tanınıyordu.

Boum'un futbol hayatı, genç yaşta Kuzey Kıbrıs Süper Ligi'nde Tatlısu Halk Odası SK formasıyla başladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Boum, 2009-2010 sezonunun devre arasında Türkiye'nin köklü kulüplerinden Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Mersin İdman Yurdu'nda geçirdiği süre boyunca takımının başarısı için kritik bir rol üstlendi ve Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Boum, birçok Rus kulübünden teklif almasına rağmen Mersin İdman Yurdu ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ancak kulüp içinde yaşanan mali sıkıntılar ve kötü gidişat nedeniyle sözleşmesini feshetmek zorunda kaldı.

Daha sonra Antalyaspor'a transfer olan Boum, burada da önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtladı. Kulübünün formasını giyerken gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazandı. Ancak futbolculuk kariyerindeki başarıları, maalesef, Boum'un ani ve erken ölümüyle gölgelendi.

2017 yılında Azerbaycan takımlarından Zira'ya transfer olan Boum, burada da kariyerine devam etti.