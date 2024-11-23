Eski Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'dan Hasan Arat'a yanıt

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta 2019-2023 yılları arasında Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığını yaptığı yönetim kurulunda asbaşkanlık görevinde bulunan Emre Kocadağ, Sabah'a konuştu.

Kocadağ, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

"GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ KOLAY DEĞİLDİR SÜTLAÇ YAPMAK"

"Başkanın sözlerinden aday olmayı düşündüğünü anlıyorum" diyen Kocadağ, şu sözleri sarf etti:

Bırakacak söylentilerinin dedikodu çıkmasına sevindim. Kendisine büyük vaatlerini yerine getirmek için istediği süreyi vermek gerekir. Başkalarının işlerini takip etmek yerine baba mesleğini onurla yapıyorum ama öyle göründüğü gibi kolay değildir sütlaç yapmak. Hariçten gazel okuyanların Beşiktaş'ı yönetmeyi kolay sanması gibi. Sosyal medya ile gelip, iş yapanları silah gibi kullanıp şimdi şikâyet etmek olmaz. Sosyal medya bumerang gibidir, gün gelir kullananı vurur.

"BEŞİKTAŞ, RAKİPLERİN AĞZIYLA KONUŞMAZ"

Emre Kocadağ ayrıca, şunları dedi:

Eskiler 'Dolar arttı', yeniler 'Faiz arttı' diyor. Herkes kendi dönemindeki rakamlara bahane arıyor ama 30-40 milyon euroluk kontratlarla popülizm yapmaktan vazgeçmiyor. Beşiktaş, rakiplerin ağzıyla konuşmaz. Başkalarının değirmenine su taşımakla olmaz bu işler.

HASAN ARAT NELER DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde Emre Kocadağ hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: