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Eski Beşiktaşlı Ailton, saç ekimi yapmak için İstanbul'a geldi

Eski Beşiktaşlı Ailton, saç ekimi yapmak için İstanbul'a geldi Kariyerinin bir döneminde Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu Ailton, saç ektirmek için İstanbul'a geldi. 50 yaşındaki futbol adamının son halleri ise gündem yarattı