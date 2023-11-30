Futbol kariyeri boyunca 21 takımda forma giyen eski oyuncu Ailton son haliyle dikkatleri çekti.
Kariyerinde forvet mevkisinde oynayan Brezilyalı isim, 2005-2006 sezonunun yaz transfer döneminde Alman ekibi Schalke'den Beşiktaş'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Beşiktaş kariyeri kısa sürdü
Ancak Ailton'un siyah-beyazlı takımdaki kariyeri pek uzun sürmemişti.
Beşiktaş'ta yalnızca 1 sezon top koşturan forvet oyuncusu çıktığı 14 maçta 5 gol kaydetmiş fazla kiloları nedeniyle ise eleştirilerin odağında olmuştu.
Saç ektirmeye geldi
Yıllar sonra Türkiye'ye geri dönen Ailton, bu kez futbol dışı bir olayla gündeme geldi. 50 yaşındaki isim, saç ektirmek için İstanbul'a gelirken bir restaurantta da yemek yedi. Ailton'un bu halleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.
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