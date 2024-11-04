DHA

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, Süper Lig'de maç yöneten hakemleri eleştirdi.

Hakemlerin kötü iş yaptığını belirten Nouma, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yöneten Arda Kardeşler için, "Olmasa belki daha iyi olurdu" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BRAVO"

Arda Kardeşler için yaptığı hataların karşılığı olarak 4-6 hafta arası maç alamayacağının açıklanması üzerine ise eski Fransız futbolcu şu reaksiyonu verdi:

İşte bu, bravo, tebrikler. Türkiye Futbol Federasyonu bravo.

"O MAÇTA HAKEM OLMASAYDI BELKİ DAHA GÜZEL OLURDU"

Arda Kardeşler ve diğer hakemlerin çoğu için ise Pascal Nouma, şu ifadeleri kullandı:

O maçta hakem olmasaydı belki daha güzel olurdu. Şimdi en tehlikeli ne? Yeni hakemler var, yeni kurallar var, VAR da var ama hakemler kötü iş yapıyorlar. O zaman ceza normal yani, maalesef. O gün hakem yüzünden bizim Beşiktaş'a problem oldu. 2 maç kaybetti Beşiktaş. Şimdi biz reaksiyon göstereceğiz.

BU SENEKİ TAKIMDAN RAFA SILVA'YI BEĞENİYOR

"Beşiktaş’tan en beğendiğiniz oyuncu kim?" sorusu üzerine "Sergen Yalçın" yanıtını veren Nouma, bu seneki takımdan ise Rafa Silva'yı beğendiğini belirtti.