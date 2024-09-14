Eski Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan çarpıcı tahmin: Trabzonspor yener Beşiktaş'ın eski futbolcularından Tolgay Arslan, Trabzonspor - Beşiktaş maçı hakkında tahminlerde bulundu. Orta saha oyuncusu, bordo-mavili takımın 2-1'lik skorla karşılaşmadan galip ayrılacağını söyledi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 15 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Bu kritik maç öncesinde kariyerini Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima'da sürdüren orta saha oyuncusu Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

"ŞENOL HOCA'NIN TAKIMLARI ÇOK TEMPOLU VE BASKILI OYNAR"

HT Spor'a konuşan Tolgay, şu ifadeleri kullandı:

Şenol Hoca ile ben de çalıştım ve bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Şenol Hoca genelde oyuncularını çok rahat bırakır ve futbola odaklanmalarını sağlar. Bence Trabzonspor'un buna ihtiyacı var bu kötü başlangıçtan sonra. Çok iyi bir dönem geçireceğine inanıyorum. Trabzonspor - Beşiktaş maçı heyecanlı ve tempolu geçecektir. Şenol Hoca'nın takımları çok tempolu ve baskılı oynar.

"TRABZONSPOR 2-1 KAZANACAK"

Maçı Trabzonspor'un kazanacağını düşündüğünü söyleyen Tolgay, şunları dedi:

Beşiktaş sezona çok iyi girdi ama tabii ki maçın Trabzon'da olması Beşiktaş için büyük bir dezavantaj, ayrıca Şenol Hoca'nın ilk maçı. Bence Trabzonspor 2-1 kazanacak. Ozan'dan iyi bir performans bekliyorum.

BEŞİKTAŞ FORMASINI 123 KEZ GİYDİ

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen 34 yaşındaki isim, 3.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

1 milyon euro piyasa değeri bulunan Tolgay, Beşiktaş formasıyla 123 kez sahaya çıktı. Başarılı isim, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 12 asistle mücadele etti.